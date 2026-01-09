    Mundial 2026

    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial

    El 'Maestro' sorprende al revelar una conversación que tuvo con el jugador del Club América.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Impactantes revelaciones en pleno programa en vivo sobre futuro de Álvaro Fidalgo

    Carlos Reinoso, comentarista de TUDN en Línea de 4, reveló que Álvaro Fidalgo tiene toda la intención de jugar el Mundial 2026, aunque eso dependerá de si es contemplado por la Selección Mexicana.

    Más sobre Mundial 2026

    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial
    2 mins

    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial

    Seleccion Mexico
    Recuperación de Santiago Gimenez podría aumentar considerablemente
    1 mins

    Recuperación de Santiago Gimenez podría aumentar considerablemente

    Seleccion Mexico
    Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026
    2 mins

    Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026
    3 mins

    Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre termina el año previo al Mundial como uno de los mejores DTs del mundo
    1 mins

    Javier Aguirre termina el año previo al Mundial como uno de los mejores DTs del mundo

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: el mensaje de Santiago Gimenez tras operación
    1 mins

    Mundial 2026: el mensaje de Santiago Gimenez tras operación

    Seleccion Mexico
    Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez con el Mundial 2026 en la mira
    2 mins

    Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez con el Mundial 2026 en la mira

    Seleccion Mexico
    Estos son quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best de la FIFA
    1 mins

    Estos son quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best de la FIFA

    Seleccion Mexico
    Partido México vs. Portugal registra boletos agotados y reventa alcanza precios elevados
    1 mins

    Partido México vs. Portugal registra boletos agotados y reventa alcanza precios elevados

    Seleccion Mexico
    Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte
    2 mins

    Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

    Seleccion Mexico

    En Línea de 4 de TUDN, Reinoso afirmó que tuvo una conversación con Álvaro Fidalgo quien le dijo que su intención es jugar la Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Todo esto después de que se confirmara también que Fidalgo está recuperado de sus problemas físicos acarreados desde el año pasado y que confía en ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo.

    "Está recuperado totalmente y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier (Aguirre). Ayer en la mañana platiqué con Álvaro, y quiere jugar el Mundial".

    Álvaro Fidalgo, por reglaento, es elegible para jugar en la Selección Mexicana a partir de febrero. No se descarta que Javier Aguirre pueda convocarlo para ver las posibilidades que tiene de cara a una posible lista final.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Álvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX