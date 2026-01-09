Mundial 2026 Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial El 'Maestro' sorprende al revelar una conversación que tuvo con el jugador del Club América.

Video Impactantes revelaciones en pleno programa en vivo sobre futuro de Álvaro Fidalgo

Carlos Reinoso, comentarista de TUDN en Línea de 4, reveló que Álvaro Fidalgo tiene toda la intención de jugar el Mundial 2026, aunque eso dependerá de si es contemplado por la Selección Mexicana.

En Línea de 4 de TUDN, Reinoso afirmó que tuvo una conversación con Álvaro Fidalgo quien le dijo que su intención es jugar la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Todo esto después de que se confirmara también que Fidalgo está recuperado de sus problemas físicos acarreados desde el año pasado y que confía en ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo.

"Está recuperado totalmente y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier (Aguirre). Ayer en la mañana platiqué con Álvaro, y quiere jugar el Mundial".