Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial
El 'Maestro' sorprende al revelar una conversación que tuvo con el jugador del Club América.
Carlos Reinoso, comentarista de TUDN en Línea de 4, reveló que Álvaro Fidalgo tiene toda la intención de jugar el Mundial 2026, aunque eso dependerá de si es contemplado por la Selección Mexicana.
En Línea de 4 de TUDN, Reinoso afirmó que tuvo una conversación con Álvaro Fidalgo quien le dijo que su intención es jugar la Copa del Mundo.
Todo esto después de que se confirmara también que Fidalgo está recuperado de sus problemas físicos acarreados desde el año pasado y que confía en ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo.
"Está recuperado totalmente y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier (Aguirre). Ayer en la mañana platiqué con Álvaro, y quiere jugar el Mundial".
Álvaro Fidalgo, por reglaento, es elegible para jugar en la Selección Mexicana a partir de febrero. No se descarta que Javier Aguirre pueda convocarlo para ver las posibilidades que tiene de cara a una posible lista final.