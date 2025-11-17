    Mundial 2026

    'Tala' Rangel rompe el silencio tras abucheos recibidos en el México vs. Uruguay

    El portero de Chivas tuvo un hostil recibimiento en Torreón por ser titular en lugar de Carlos Acevedo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video 'Tala' Rangel rompe el silencio tras abucheos de la afición mexicana

    Raúl ‘Tala’ Rangel rompió el silencio tras los sonoros abucheos que recibió en el Estadio Corona de Torreón antes y durante el partido entre la Selección Mexicana y Uruguay.

    El portero de Chivas tuvo un hostil recibimiento en el TSM luego de que Javier Aguirre prefiriera alinearlo a él sobre el local Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna.

    PUBLICIDAD

    El ‘Tala’ Rangel fue abucheado en el calentamiento y cada vez que tocaba el balón en pleno partido, pero respondió a la confianza del Vasco con una buena actuación para colgar el cero en el marco en el empate sin goles ante la Celeste de Marcelo Bielsa.

    “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, escribió el portero de Chivas en un post de Instagram junto a una galería de fotos del partido.

    La reacción de la afición mexicana con Rangel fue criticada por la prensa, incluso fue mal vista por los propios jugadores del Tri como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes lamentaron los abucheos y el grito de “¡Fuera Vasco!” que retumbó en el TSM.

    Mientras que Javier Aguirre tomó con calma los abucheos al declarar que la afición está en todo su derecho de expresarse al pagar su boleto.

    Rangel compite con Luis Malagón por ser el portero titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

    México cerrará el 2025 enfrentando a Paraguay este martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.

    Video "Es ridículo": Abucheos al 'Tala' Rangel por 'culpa' de Acevedo desatan la polémica

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Países Bajos vs. Lituania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Países Bajos vs. Lituania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    1 min
    La Selección Mexicana llega a San Antonio para enfrentar a Paraguay

    La Selección Mexicana llega a San Antonio para enfrentar a Paraguay

    1 min
    Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal tras conseguir su boleto al Mundial

    Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal tras conseguir su boleto al Mundial

    1 min
    Albania vs Inglaterra, resumen, goles del partido de eliminatoria mundialista UEFA

    Albania vs Inglaterra, resumen, goles del partido de eliminatoria mundialista UEFA

    Relacionados:
    Mundial 2026Raúl RangelMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX