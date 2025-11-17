El portero de Chivas tuvo un hostil recibimiento en el TSM luego de que Javier Aguirre prefiriera alinearlo a él sobre el local Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna.

PUBLICIDAD

El ‘Tala’ Rangel fue abucheado en el calentamiento y cada vez que tocaba el balón en pleno partido, pero respondió a la confianza del Vasco con una buena actuación para colgar el cero en el marco en el empate sin goles ante la Celeste de Marcelo Bielsa.

“Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, escribió el portero de Chivas en un post de Instagram junto a una galería de fotos del partido.

La reacción de la afición mexicana con Rangel fue criticada por la prensa, incluso fue mal vista por los propios jugadores del Tri como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes lamentaron los abucheos y el grito de “¡Fuera Vasco!” que retumbó en el TSM.

Mientras que Javier Aguirre tomó con calma los abucheos al declarar que la afición está en todo su derecho de expresarse al pagar su boleto.

Rangel compite con Luis Malagón por ser el portero titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

México cerrará el 2025 enfrentando a Paraguay este martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.