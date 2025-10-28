Video Última hora: Andrés Guardado es elegido como DT de este equipo europeo

Andrés Guardado siempre expresó su deseo de ser director técnico tras su retiro en el futbol y se le ha cumplido gracias al Real Betis de España.

En las últimas horas se anunció a El Principito como nuevo entrenador de un equipo de juveniles del cuadro verdiblanco, esto a través de una publicación en las redes sociales.

"¡ Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!", escribió el Betis a través de Instagram.

Cabe recordar que su hijo Máximo, también pertenece al Real Betis, al estar inscrito en uno de los equipos de categorías infantiles.

Guardado, hasta hace uno meses jugador de León, había recibido una invitación por parte de la Selección Mexicana para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, misma que desechó.

El objetivo del mexicano, de acuerdo a reportes, es poder crecer como entrenador en categorías juveniles para después dar el paso al primer equipo del Betis.