    Mexicanos en el Exterior

    Andrés Guardado arranca su carrera como entrenador con Betis en juveniles

    El Principito empezará esta nueva faceta con el cuadro español, último equipo con el que jugó en España.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Última hora: Andrés Guardado es elegido como DT de este equipo europeo

    Andrés Guardado siempre expresó su deseo de ser director técnico tras su retiro en el futbol y se le ha cumplido gracias al Real Betis de España.

    En las últimas horas se anunció a El Principito como nuevo entrenador de un equipo de juveniles del cuadro verdiblanco, esto a través de una publicación en las redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!", escribió el Betis a través de Instagram.

    Cabe recordar que su hijo Máximo, también pertenece al Real Betis, al estar inscrito en uno de los equipos de categorías infantiles.

    Guardado, hasta hace uno meses jugador de León, había recibido una invitación por parte de la Selección Mexicana para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, misma que desechó.

    El objetivo del mexicano, de acuerdo a reportes, es poder crecer como entrenador en categorías juveniles para después dar el paso al primer equipo del Betis.

    Video Andrés Guardado tiene cierto ‘dolor’ con México por esto que cuenta

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    3 min
    Andrés Guardado se pone sentimental sobre cómo lo valoran en México

    Andrés Guardado se pone sentimental sobre cómo lo valoran en México

    1 min
    Alex Padilla es suspendido varios juegos tras partido Betis vs. Athletic Club

    Alex Padilla es suspendido varios juegos tras partido Betis vs. Athletic Club

    1 min
    Memo Ochoa no logra cerrar el acuerdo con Burgos CF de España

    Memo Ochoa no logra cerrar el acuerdo con Burgos CF de España

    1 min
    Álex Padilla es expulsado ¡sin jugar! con Athletic Club por gesto antideportivo

    Álex Padilla es expulsado ¡sin jugar! con Athletic Club por gesto antideportivo

    1 min
    Alex Padilla mete autogol en su regreso con Athletic Club en LaLiga

    Alex Padilla mete autogol en su regreso con Athletic Club en LaLiga

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorAndrés GuardadoReal Betis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX