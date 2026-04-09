    Liga MX

    América dedica mensaje especial a Álvaro Fidalgo por su cumpleaños 29

    El Betis también celebró al Maguito que vive el mejor momento de su carrera.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video América y Betis celebran cumpleaños de Álvaro Fidalgo

    América no se olvida de Álvaro Fidalgo y este jueves lo felicitó por su cumpleaños número 29; Betis también le dedicó un mensaje al Maguito.

    América acompañó su mensaje de felicitación con una foto de Álvaro Fidalgo en las gradas del Estadio Banorte con la playera de las Águilas y el tricampeonato de Liga MX que ganó en sus cinco años siendo azulcrema.

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    “¡Deseamos que tengas un increíble y muy feliz cumpleaños, Maguito! Sigue dando el máximo y que el éxito siempre te acompañe, Fidalgo”, posteó el Club América a través de su cuenta de X.

    Mientras que Betis publicó: “El Maguito está de celebración. ¡Muchas felicidades, Álvaro Fidalgo!”.

    El Maguito celebra su cumpleaños número 29 en el mejor momento de su carrera y días después de debutar con la Selección Mexicana al tener actividad en los partidos de marzo contra Portugal y Bélgica de cara al Mundial 2026.

    Álvaro Fidalgo ganó seis títulos en cinco años con América: el histórico tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

    El Maguito disputó un total de 227 partidos en todas las competencias en su etapa con las Águilas con un saldo de 22 goles y 30 asistencias.

    Video Fan que le arrebató el plumón a Álvaro Fidalgo rompe el silencio y le pide perdón
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