    Mundial 2026

    Esta es la fecha en la que los seleccionados de la Liga MX se unirán al Tri

    Se conoce la información del día escogido para iniciar la concentración de cara al Mundial 2026.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¡Esta sería la fecha en la que los seleccionados de Liga MX se unirán al Tri!

    Ya se conoce el día en el que los seleccionados de la Liga MXse concentrarán con miras a su participación en el Mundial 2026.

    Así lo dio a conocer Gibrán Araige, de TUDN, durante la transmisión del juego entre Necaxa y Guadalajara de la Jornada 16 de la Liga MX y la fecha seleccionada es el 6 de mayo.

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    Además, explicó como será el procedimiento y el día tentativo en que se dé a conocer la esperada lista de futbolistas.

    "En principio, el plan era que este fin de semana se diera conocer la convocatoria, pero es muy probable que se pase hasta el lunes. Una vez termine la Jornada 17 que será la última del torneo. Entonces ahí ya definiría quienes son los convocados de la Liga MX que no estarán en la Liguilla", explicó.

    "Tienen que tener una semana de vacaciones, obligatoriamente por la FIFA, todos los futbolistas. Es decir del domingo cuenta una semana de vacaciones y entonces ya el seis de mayo se concentran con la Selección Mexicana por eso no pueden estar en los primeros partidos de la Liguilla", añadió.

    "Seguramente, les avisará antes a los clubes y una vez termine la jornada ahí darán a conocer publicamente la convocatoria", finalizó.

    Hay que recordar que los seleccionados que juegan en el extranjero se conocerán después y se irán uniendo a la disciplina del conjunto que dirige Javier Aguirre conforme terminan sus clubes su participación en sus distintas ligas.

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