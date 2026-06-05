Mundial 2026 Jorge Sánchez destacó la unión de grupo y la competencia interna en la Selección Mexicana El lateral de México habló sobre su futuro y el rumor que lo coloca de regreso en la Liga MX.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Jorge Sánchez: La fórmula para que México salga adelante en el Mundial

Al finalizar el juego, Jorge Sánchez, uno de los titulares en el juego, habló sobre la situación anímica del equipo de cara al Mundial donde destaca la unión de grupo que han conformado.

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“Muy contentos todos, sabemos que ha sido duro, complicado, pero dentro del equipo encontramos una armonía, una familia que el que entre hace las cosas bien y el que está afuera apoya al que esté adentro, así que eso es lo más importante, la unión porque creemos que vamos a hacer un gran Mundial y esperemos que así sea”.

Sánchez habló sobre la competencia interna, específicamente en su posición, la lateral derecha que está compitiendo con Israel Reyes.

“ Mientras tengas competencia es lo más importante porque normalmente sueles relajarte, suele ser diferente, así que cualquier jugador que trajo el Vasco es muy capaz de jugar cualquier partido, si me toca estar voy a tratar de hacer lo mejor, si está Israel lo voy a apoyar, porque así es como es el equipo”.

Sobre su posible regreso a la Liga MX

Ante los rumores que colocan a Jorge Sánchez con Cruz Azul u algún otro equipo que no sea el Paok de Grecia, el jugador no quiere arreglar ese asunto por el momento y se mantiene enfocado en el Tri.