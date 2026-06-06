    Mundial 2026

    Papa León XIV posa con la playera de la Selección Mexicana antes del Mundial

    El sumo pontífice fue visto con la jersey del Tri en su vuelo rumbo a España a una visita pastoral.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Ayuda divina! Papa León XIV posa con jersey del Tri antes del Mundial

    El papa León XIV, máximo dirigente de la iglesia católica, posó con la camisa de la Selección Mexicana, todo antes de que el Tri dispute la Copa Mundial de la FIFA 26.

    La corresponsal de N+, Valentina Alazraki, dio la camisa del conjunto meexicano al papa, quien agradeció el gesto y posó por unos instantes con la indumentaria.

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    Esto ocurrió en el vuelo del sumo pontífice rumbo a España, donde llevará a cabo una visita pastoral y ante presencia de medios de comunicación en todo el mundo.

    El actual papa cumple su segundo año tras ser electo y es conocido su gusto por los deportes y el futbol no es la exepción. Además de que es fanático del béisbol, sobre todo por su origen estadounidense.

    México debuta ante Sudáfrica este próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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