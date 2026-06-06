Mundial 2026 ¿Cuál fue la mejor actuación de la Selección de México en un Mundial FIFA? Ambas se dieron como local, en los Mundiales de 1970 y 1986, cuando el Tri tuvo sus mejores registros en una Copa del Mundo.

Video Sorpresa: ¡Chespirito da la lista oficial de México para el Mundial 2026!

La Selección de México ha participado en 17 ediciones del Mundial de la FIFA, pero en apenas dos de ellas alcanzó los Cuartos de Final, fase a la cual no ha vuelto a llegar desde hace 36 años, pero la buena noticia es que ambas se dieron en casa, tal y como sucederá ahora en 2026 donde Estados Unidos y Canadá también serán sedes.

Para esta nueva edición, El Tri se ubicó dentro del Grupo A junto a Corea del Sur, además de Sudáfrica y un rival por definir que saldrá de los Playoffs de la UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

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Es decir, en la primera fase de la competencia, México tiene asegurado tres rivales, quienes jugarán en el Estadio Azteca (CDMX) y en el Akron (Guadalajara).

LA MEJOR ACTUACIÓN DE MÉXICO EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



En México 1970 y México 1986, el Tri logró llegar a Cuartos de Final y, en ambos casos, colocarse en la sexta posición final de la competición, aunque con formatos diferentes en ambos casos.

En 1970 participaron 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. México, como anfitrión, encabezó el Grupo A, terminó con cinco puntos, los mismos que la Unión Soviética, pero como segundo debido a los goles a favor. Bélgica y El Salvador quedaron eliminados en ese sector.

Tras la fase de Grupos, la Selección Mexicana avanzó a los Cuartos de Final; no había en ese entonces Octavos de Final debido al número de participantes. Fue en esa fase que México fue eliminado por Italia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca por 4-1 y con Raúl Cárdenas al frente del equipo.

Luego de México 1970, el conjunto mexicano de futbol no clasificó a Alemania 1974 tras un desastroso Premundial de la Concacaf en el que ganó Haití. Para Argentina 1978 no pasó de la Primera Fase y en España 1982 volvió a ausentarse.

Fue en México 1986 que la Selección Mexicana, ahora dirigida por Bora Milutinovic, volvió a llegar a Cuartos de Final, pero esa ocasión con un valor añadido: que el formato contaba con 24 selecciones participantes y clasificó tras superar los Octavos de Final; es decir, llegó a lo que hoy denominamos ‘el Quinto Partido’.

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México ganó el Grupo B, donde Paraguay fue segunda y Bélgica avanzó como uno de los mejores terceros lugares. En Octavos de Final, el cuadro mexicano eliminó 2-0 a Bulgaria, pero en Cuartos de Final Alemania Federal le impidió llegar hasta Semifinales tras imponerse en penales en Monterrey.

LA BARRERA DE OCTAVOS DE FINAL PARA LA SELECCIÓN DE MÉXICO

El cuadro tricolor no se ha perdido ningún Mundial desde Estados Unidos 1994, han sido ocho ediciones desde entonces y había logrado superar la fase de grupos en todas, menos en Qatar 2022.

Debido a sus estadísticas, en Brasil 2014 la Selección Mexicana acabó en la décima posición en lo que fue su mejor papel hasta el momento, seguida de Corea del Sur/Japón, donde fue undécima; y Rusia 2018, donde terminó duodécima.

Como cada cuatro años, y con el 2026 sin ser la excepción, la Selección Mexicana tiene como principal reto y objetivo alcanzar los ansiados Cuartos de Final por primera vez desde 1986, aunque ahora con un formato muy distinto al de ese entonces.