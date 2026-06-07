Mundial 2026 Mundial 2026: Quiñones y Hormiga González lideran tabla de máximos goleadores de la Copa del Mundo El plantel de Javier Aguirre contará con dos de los delanteros más letales del mundo.

Video México aporta dos jugadores en listado histórico del Mundial 2026

A menos de una semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, dos jugadores de la Selección Mexicana sorprendieron al aparecer en el listado de delanteros más letales del mundo que podrían ver minutos durante el torneo.

La selección de México presume a Julián Quiñones y Armando 'Hormiga' González como sus máximos referentes frente a la red gracias a sus anotaciones conseguidas a lo largo de la temporada.

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El jugador del Al Qadisiya del futbol saudí figura como el segundo máximo goleador en este Mundial 2026 gracias a sus 33 anotaciones, solo por detrás del inglés Harry Kane con 36.

El listado lo completan Ivan Toney (32), Lionel Messi (31), Luis Javier Suárez (28) empatado con CR7, Haaland (27), Mbappé (25), Ayase Ueda (25) y lo concluye el jugador de las Chivas, Armando 'Hormiga' González con 24, quien además es el único menor de 23 años en dicho ranking.

Combiandos, Quiñones y Hormiga suman 57 goles que le podrían venir muy bien a México en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana debuta el jueves 11 de junio con el juego inaugural ante Sudáfrica en la cancha del mítico Estadio Ciudad de México. Después se enfrentará a Corea del Sur y cierra la fase de grupos ante Chequia.

TOP 10 DE MÁXIMOS GOLEADORES QUE JUGARÁ EL MUNDIAL 2026