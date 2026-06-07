    Mundial 2026

    Guillermo Ochoa afirma que está listo para jugar con Selección Mexicana

    El arquero de la Selección Mexicana espera jugar en el debut mundialista ante Sudáfrica.

    Por:Erick Morales Baca
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    A pocos días de que la Selección Mexicana debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guillermo Ochoa dejó claro que está listo para jugar en el momento que Javier Aguirre se lo indique.

    " He estado preparando para estar al 100 por ciento a disposición del entrenador, del cuerpo técnico, de la selección Mexicana. Es importante que todos los jugadores estemos dispuestos a entregarnos, ya sea que juegues o que no juegues".

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    El arquero mexicano advirtió que la unidad de los jugadores será lo qu e le dé fuerza a cuadro Tricolor al momento de enfrentar sus compromisos, además de que se dijo emocionado.

    "Es importante porque al final el grupo es lo que nos va a sacar adelante, la fuerza de todos y en lo personal emocionado, contento por esta nueva etapa de mi vida, este nuevo Mundial que está por arrancar".

    Finalmente Memo Ochoa advirtió que llegar a su sexta Copa del Mundo no fue sencillo, por lo que le gustaría estar en la cancha en el debut del Tri ante la selección de Sudáfrica.

    "No ha sido fácil llegar a esta sexta Copa del Mundo y pues ilusionado como la primera vez, trabajando para poder estar en la cancha el día 11, si así lo decide el entrenador y si no, por si me toca en algún momento estar 90 minutos, cinco minutos, 10 minutos, un minuto, lo que sea y si no también, acá lo importante es que le vaya bien a México".

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