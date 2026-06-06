Javier Hernández muestra su nostalgia por la Selección Mexicana
El máximo goleador de la Selección Mexicana recibe su playera del Mundial 2026 y todo termina en lágrimas de nostalgia.
La Selección Mexicana está muy cerca de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a su similar de Sudáfrica, sin embargo habrá muchos jugadores que ya no estarán en sus filas a pesar de ser históricos del Tri.
Uno de esos jugadores que dejó huella al ponerse la verde y que ya no estarán más es sin duda Javier Hernández, quien es el máximo artillero del equipo nacional mexicano y que en estos momentos le gustaría acompañar a los suyos.
Por si fuera poco el extrañamiento del Chicharito a sus mejores años con el Tricolor, el exdelantero recibió un regalo que se lo acentuó y le puso los ojos vidriosos, la actual casaca de la Selección Mexicana, misma con la que disputarán el Mundial 2026.
"Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo :’) llevaba mucho tiempo sin ponérmela… interesante!".
Así fue la publicación del 'Chicharito' Hernández en la qu e se mostró contento y sonriendo como si realmente estuviera a punto de disputar una nueva Copa del Mundo en su larga y exitosa carrera futbolística.
La Selección Mexicana debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio cuando se enfrente a Sudáfrica tras la inauguración del torneo en el Estadio Ciudad de México.