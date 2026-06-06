Mundial 2026 Javier Hernández muestra su nostalgia por la Selección Mexicana El máximo goleador de la Selección Mexicana recibe su playera del Mundial 2026 y todo termina en lágrimas de nostalgia.

Video Javier Hernández muestra su nostalgia por la Selección Mexicana

La Selección Mexicana está muy cerca de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a su similar de Sudáfrica, sin embargo habrá muchos jugadores que ya no estarán en sus filas a pesar de ser históricos del Tri.

Uno de esos jugadores que dejó huella al ponerse la verde y que ya no estarán más es sin duda Javier Hernández, quien es el máximo artillero del equipo nacional mexicano y que en estos momentos le gustaría acompañar a los suyos.

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Por si fuera poco el extrañamiento del Chicharito a sus mejores años con el Tricolor, el exdelantero recibió un regalo que se lo acentuó y le puso los ojos vidriosos, la actual casaca de la Selección Mexicana, misma con la que disputarán el Mundial 2026.

"Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo :’) llevaba mucho tiempo sin ponérmela… interesante!".

Así fue la publicación del 'Chicharito' Hernández en la qu e se mostró contento y sonriendo como si realmente estuviera a punto de disputar una nueva Copa del Mundo en su larga y exitosa carrera futbolística.