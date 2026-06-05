México 2026 El mexicano Edson Álvarez intercambia playera con amigo del Fenerbahçe Al término del partido entre México vs. Serbia dos conocidos se volvieron a encontrar e intercambiaron camisetas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Lo vieron? Este fue el jugador de Serbia que se quedó con la playera de Edson

El contundente triunfo de México 5-1 sobre Serbia de cara a la Copa del Mundo, no fue impedimento para que dos amigos del Fenerbahçe se encontraran al final y se saludaran de manera efusiva.

Edson Álvarez y Ognjen Mimović se buscaron con el silbatazo final e intercambiaron palabras. El mexicano le obsequió su playera con la que jugó el partido como muestra de la amistad que hay entre los jugadores del Fenerbahçe.

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El 'Machín' entró de cambio al minuto 49 en el compromiso ante Serbia y Mimović al 79, los futbolistas tuvieron minutos de actividad, para encontrarse al final del juego.

Difícil que regrese con el Fenerbahçe

Álvarez no salió de la mejor forma del cuadro turco, al no ser del agrado de nuevo director técnico e incluso en un partido la afición abucheó al mexicano, por lo que adelantó su concentración con la Selección Mexicana.