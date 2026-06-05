México 2026 Landon Donovan brinda por la trayectoria de Guillermo Ochoa con el Tri En el podcast 'Unfiltered Soccer' que conducen el exfutbolista del Team USA y el arquero Tim Howard se sorprenden por los seis Mundiales de Ochoa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Landon Donovan brinda por la trayectoria de Guillermo Ochoa con el Tri

Guillermo Ochoa fue el tema central del capítulo del podcast Unfiltered Soccer que conducen los exfutbolistas Landon Donovan y Tim Howard del Team USA. Ambos se quedaron sorprendidos por que el guardameta mexicano cumplirá su sexta Copa del Mundo bajo el arco del Tri.

Donovan hizo cuentas e incluso sacó el dato de Alfredo Talavera, quien acudió a las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, también con 40 años, aunque Ochoa lo hará con más días.

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Tim Howard asegura que le tocó enfrentarlo, cada uno en su respectivo arco de selección y siente mucho respeto por el guardameta mexicano, a lo que Donovan aseguró que Ochoa, CR7 y Messi serán los únicos futbolistas con seis Copas Mundiales.

Landon Donovan aprovecha la oportunidad para destapar una cerveza del patrocinador del podcast y brindar por la trayectoria del guardameta mexicano.