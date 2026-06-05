Mundial 2026 Julián Quiñones es contundente con el desempeño de la Selección Mexicana El delantero del Tricolor deja claro lo que espera para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Video La motivación de Julián Quiñones para encarar la Copa del Mundo

Luego de la goleada de la Selección Mexicana 5-1 sobre Serbia, Julián Quiñones minimizó el marcador frente al desempeño de los comandados por Javier Aguirre al considerar si hizo un gran partido.

" La victoria bien, pero el planteamiento del equipo, cómo se mostró, lo que generamos y como resolvimos todos los contra en la cancha, eso es lo que realmente importa, el resultado es lo de menos, sabiendo que hicimos un gran partido".

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Respecto a su situación dentro del campo de juego, el artillero dijo sentirse con mucha confianza debido al gran equipo de jugadores con que cuenta alrededor.

"Muy bien, creo que me siento muy bien, me acompaño de grandes jugadores dentro del campo y me hace sentir esa confianza. Ellos me dan la confianza de moverme y tener esa libertad con la pelota y eso me genera confianza en mí mismo y dar lo mejor de mí en cada partido".

Finalmente, ya pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Quiñones se alegró del gol de Raúl luego de un poste en uno de sus disparos y advirtió que se sigue trabajando en mejorar la contundencia.