    Mundial 2026

    Julián Quiñones es contundente con el desempeño de la Selección Mexicana

    El delantero del Tricolor deja claro lo que espera para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video La motivación de Julián Quiñones para encarar la Copa del Mundo

    Luego de la goleada de la Selección Mexicana 5-1 sobre Serbia, Julián Quiñones minimizó el marcador frente al desempeño de los comandados por Javier Aguirre al considerar si hizo un gran partido.

    " La victoria bien, pero el planteamiento del equipo, cómo se mostró, lo que generamos y como resolvimos todos los contra en la cancha, eso es lo que realmente importa, el resultado es lo de menos, sabiendo que hicimos un gran partido".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Gol de Raúl Jiménez y conmueve con su emotiva dedicatoria a su padre
    1 mins

    Gol de Raúl Jiménez y conmueve con su emotiva dedicatoria a su padre

    Seleccion Mexico
    Gallardo y Paunovic se encararon; Aguirre los hizo darse un abrazo
    1 mins

    Gallardo y Paunovic se encararon; Aguirre los hizo darse un abrazo

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: el impresionante tifo en el México vs. Serbia en el Estadio Nemesio Diez
    1 mins

    Mundial 2026: el impresionante tifo en el México vs. Serbia en el Estadio Nemesio Diez

    Seleccion Mexico
    México golea a Serbia en partido del amistoso previo al Mundial 2026
    3 mins

    México golea a Serbia en partido del amistoso previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    México vs. Serbia: Alineaciones para el partido amistoso en Toluca
    1 mins

    México vs. Serbia: Alineaciones para el partido amistoso en Toluca

    Seleccion Mexico
    ¡EN VIVO! Sigue la Aguirre Cam en el amistoso México vs. Serbia
    Seleccion Mexico
    ¡EN VIVO! Sigue la Jiménez Cam en el amistoso México vs. Serbia
    Seleccion Mexico
    México vs. Serbia EN VIVO partido amistoso rumbo al Mundial 2026: ¡Goleada Tricolor!
    77 Historias
    Liveblog

    México vs. Serbia EN VIVO partido amistoso rumbo al Mundial 2026: ¡Goleada Tricolor!

    Seleccion Mexico
    Raúl Jiménez brilla en comercial junto a Cristiano, Mbappé, Vinícius y Haaland
    1 mins

    Raúl Jiménez brilla en comercial junto a Cristiano, Mbappé, Vinícius y Haaland

    Seleccion Mexico
    Álvaro Fidalgo tendrá su estampa en el álbum del mundial tras actulización
    1 mins

    Álvaro Fidalgo tendrá su estampa en el álbum del mundial tras actulización

    Seleccion Mexico

    Respecto a su situación dentro del campo de juego, el artillero dijo sentirse con mucha confianza debido al gran equipo de jugadores con que cuenta alrededor.

    "Muy bien, creo que me siento muy bien, me acompaño de grandes jugadores dentro del campo y me hace sentir esa confianza. Ellos me dan la confianza de moverme y tener esa libertad con la pelota y eso me genera confianza en mí mismo y dar lo mejor de mí en cada partido".

    Finalmente, ya pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Quiñones se alegró del gol de Raúl luego de un poste en uno de sus disparos y advirtió que se sigue trabajando en mejorar la contundencia.

    "Sí, lo importante es que terminó en gol y seguimos trabajando para que lleguen más goles".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    Y llegaron de noche
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX