México 2026 Javier Aguirre reconoce que aún no tiene capitán para debut en Copa del Mundo El estratega nacional admitió que no ha pensado quién será el hombre que porte el gafete de capitán ante Sudáfrica.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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En el primer entrenamiento oficial de México de cara a la Copa del Mundo, el técnico Javier Aguirre habló de manera breve con los medios y a pregunta directa de quién será su capitán para enfrentar a Sudáfrica, el ‘Vasco’ reconoció que aún no lo tiene designado.

“En el Mundial de Sudáfrica utilicé cuatro capitanes y por el momento no tengo pensado quién lo será, para el compromiso del jueves”, señaló.

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A pregunta del reportero de TUDN, Gibrán Araige, de cómo se siente del primer entrenamiento oficial de la FIFA reiteró que todo comenzó hace 20 meses desde que llegó con su cuerpo técnico y el tiempo está cerca para el día 11, lo mejor posible y contentos.

Aguirre recordó que cuenta con 26 jugadores que tienen el mismo nivel, por lo que cualquiera de sus jugadores podría ser titular el próximo jueves, en el arranque de la Copa del Mundial.