Mundial 2026 ¿Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Japón en un Mundial FIFA? Los asiáticos jugarán el Mundial 2026 en el Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y una selección aún por conocerse.

Video Japón jugará en Monterrey ¡Dos partidos del grupo F en tierra regia!

La Selección de Japón no ha faltado a una Copa del Mundo de la FIFA desde que logró clasificar por primera vez en Francia 1998 y logró convertirse en una de las potencias del continente de Asia.

A los nipones les costó 10 fracasos para poder disputar un Mundial de fútbol, es decir, tres décadas para poder llevar la alegría del llamado 'deporte del hombre' al país del sol naciente.

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LA MEJOR ACTUACIÓN DE JAPÓN EN MUNDIALES DE LA FIFA

La Selección de Japón no ha superado la barrera de los Octavos de Final en una Copa del Mundo de la FIFA pese a haber tenido grandes actuaciones en la ronda de Fase de Grupos ante potencias mundiales como Alemania y Países Bajos.

Los japoneses han fluctuado entre eliminaciones en primera ronda y en Octavos, por lo que el Mundial de 2026 luce como una gran oportunidad para sobrepasar el límite histórico en su selección.

NÚMEROS DE LA SELECCIÓN DE JAPÓN EN COPAS DEL MUNDO DE LA FIFA