Japón 2026 Mundial 2026: Japón ‘reprueba’ el Centro de Entrenamiento de Tigres El combinado nipón cambia por tercera ocasión de sede de entrenamiento en Monterrey como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Video Japón presentó problemas para llevar a cabo sus entrenamientos

La Selección de Japón comenzó su preparación hacia el Mundial 2026 en territorio regio como parte de una ‘pretemporada’ antes de partir hacia su campo base avalado por la FIFA, Nashville.

El combinado japonés tuvo la desafortunada decisión de tener que cambiar por tercera vez de canchas de entrenamiento en Monterrey, de acuerdo con información de Vladimir García para TUDN.

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La cancha del CET (Centro de Entrenamiento de Tigres) no estaba en condiciones óptimas y prefirieron entrenar en la cancha de Medicina del deporte de la UANL. Sin embargo, ahora se cambiarán a El Barrial.

Será en las instalaciones de Rayados donde la Selección de Japón tendrá su segunda sesión de pretemporada programada para este jueves por la tarde. Aún evalúan dónde entrenarán el viernes.

La Selección de Japón se encuentra ubicada en el Grupo F del Mundial 2026, abrirá hostilidades frente a Países Bajos en Dallas para luego jugar el partido mil en Copas del Mundo ante Túnez en Monterrey el sábado 20 de junio.