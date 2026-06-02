Mundial 2026 Selección de Japón será recibida en México al estilo de Capitán Tsubasa La Embajada de México en Japón hizo una colaboración para celebrar el partido mil en la historia de los Mundiales.

Video México dará bienvenida a la Selección de Japón a lo Capitán Tsubasa

México recibirá a la Selección de Japón en el Mundial 2026 al estilo de Capitán Tsubasa, popular manga/anime que en Latinoamérica se le conoce como Supercampeones.

La Embajada de México en Japón anunció una colaboración especial con Yoichi Takahashi, creador del manga de Capitán Tsubasa, para realizar un poster de edición especial dedicado a la selección japonesa que visitará territorio mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La obra fue hecha en conmemoración al partido número 1,000 en la historia de los Mundiales, que será el Túnez vs. Japón que se celebrará el próximo 20 de junio en el Estadio Monterrey, una de las tres sedes de México en la Copa del Mundo.

En el poster aparece el protagonista del manga/anime Oliver Atom con el uniforme de Japón, mientras que el resto de los personajes lucen el jersey de la Selección Mexicana.

La Embajada de México en Japón publicó un video en el que aparece Yoichi Takahashi, quien le deseó buena suerte a ambas selecciones en el Mundial 2026.

“Siento que a la gente de le gusta mucho y que constantemente apoyan a Capitán Tsubasa. Ahora que la selección japonesa jugará en México, creo que también habrá más interés en Japón. Espero que México y Japón avancen en el Mundial”, dijo el artista.