Japón 2026 Takefusa Kubo de Japón asegura tenían miedo de las canchas en Monterrey El mediocampista ofensivo Takefusa Kubo confiesa que la cancha de la Facultad de Medicina de la UANL tenía “agujeros” y había “miedo”.

Video Takefusa Kubo confíes que “los jugadores tenían miedo” de las canchas en Monterrey

La Selección de Japón llegó a México para comenzar su adaptación en el Viejo Continente de cara al Mundial 2026; si bien tendrá su campo base en Nashville, la nación nipona eligió Monterrey para comenzar su preparación.

Sin embargo, su estadía ha sido accidentada; primero no les agradó las condiciones del Centro de Entrenamiento de Tigres y luego se traslado a la Facultad de Medicina de la UANL, donde también criticaron las condiciones del campo de juego.

PUBLICIDAD

Incluso, la Selección de Japón acabó por entrenar en El Barrial como parte de su preparación hacia la Copa Mundial 2026 donde debutarán en Dallas frente a Países Bajos el domingo 14 de junio.

TAKEFUSA KUBO CONFIESA TENÍAN MIEDO DE LAS CANCHAS EN MONTERREY

El mediocampista ofensivo de la Real Sociedad y del combinado nipón, Takefusa Kubo, habló este jueves en zona mixta sobre las condiciones del campo de juego e indicó que les dio “miedo” entrenar en la Facultad de Medicina de la UANL.

“El campo de ayer (miércoles) no estaba muy bien, estaba muy duro, había agujeros, los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón.

“El campo de hoy (Barrial) está muy bien. Hemos entrenado mucho mejor y gracias a los que han colaborado en esto”, indicó Takefusa Kubo respecto a las condiciones de las canchas regias.