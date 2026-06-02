La selección de Japón tiene caluroso recibimiento en Monterrey
El combinado japonés cerrará su preparación para el Mundial 2026 en tierras regiomontanas.
La Selección de Japón llegó a Monterrey, Nuevo León, para encarar la recta final de su preparación para el Mundial 2026.
El gobernador del estado, Samuel García, fue el encargado de darle la bienvenida al conjunto nipón que ante las cámaras posaron con sombreros, mostrando la alegría por llegar a México.
Después se trasladaron a su hotel de concentración donde también fueron recibidos por aficionados que mostraron el apoyo a la selección de Japón.
Cabe destacar, que los nipones c errarán su fase de preparación en el centro de entrenamiento de Tigres del 3 al 7 de junio para después viajar a
Nashville donde tendrán su búnker para a justa mundialista.
Los nipones se encuentran en el grupo F y debutará ante Países Bajos para después medirse con Túnez en el estadio de Monterrey, juego que será el mil en la historia de los Mundiales, y cerrará la fase de grupos ante Suecia.