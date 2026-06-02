Mundial 2026 La selección de Japón tiene caluroso recibimiento en Monterrey El combinado japonés cerrará su preparación para el Mundial 2026 en tierras regiomontanas.

Video ¡Regio recibimiento! Así llegó la Selección de Japón a Monterrey

La Selección de Japón llegó a Monterrey, Nuevo León, para encarar la recta final de su preparación para el Mundial 2026.

El gobernador del estado, Samuel García, fue el encargado de darle la bienvenida al conjunto nipón que ante las cámaras posaron con sombreros, mostrando la alegría por llegar a México.

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Después se trasladaron a su hotel de concentración donde también fueron recibidos por aficionados que mostraron el apoyo a la selección de Japón.

Cabe destacar, que los nipones c errarán su fase de preparación en el centro de entrenamiento de Tigres del 3 al 7 de junio para después viajar a

Nashville donde tendrán su búnker para a justa mundialista.