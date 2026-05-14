Japón 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Japón en la historia? La selección de los Samurái Azules tiene una lista importante de goleadores a lo largo de su historia.

Video La extraña razón por la que Japón ganaría 'por default' llave para Mundial 2026

La Selección de Japón, que fue la primera en clasificar al Mundial 2026, tiene una lista de máximos goleadores que nadie puede superar al líder en casi 50 años.

Si bien los jugadores de la escuadra de los Samurái Azules han sido varios con anotaciones a lo largo de los años, hay uno en específico que tiene esa marca casi irrompible.

PUBLICIDAD

MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE JAPÓN



El jugador de Japón que es el máximo goleador de la historia de su selección es Kunishige Kamamoto, quien falleció el pasado mes de agosto de 2025.

A sus 20 años logró su primer gol con la escuadra nipone y marcó en Juegos Asiáticos, Eliminatorias a Juegos Olímpicos, Eliminatorias al Mundial, Juegos Olímpicos y la mayoría en torneos amistosos en Asia.

Kunishige Kamamoto : 75 goles

: 75 goles Kazuyoshi Miura : 55 goles

: 55 goles Shinji Okazaki : 50 goles

: 50 goles Hiromi Hara : 37 goles

: 37 goles Keisuke Honda: 37 goles.

Rumbo a la Copa Mundial 2026, el único jugador en activo dentro del Top 10 de máximos goleadores de Japón era Takumi Minamino con 26 dianas, que se lesionó el diciembre y se perderá la Copa del Mundo este verano.

GOLEADORES DE JAPÓN EN MUNDIALES



Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Japón son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.

Keisuke Honda: 4 goles

Ritsu Doan: 2 goles

Junichi Inamoto: 2 goles

Takashi Inui: 2 goles

Shinji Okazaki: 2 goles.