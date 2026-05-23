    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Japón

    La selección de los Samuráis empezó a despuntar en campeonatos ganados en la década de los 90s.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Japón es uno de los países por Asia que más asistencias a una Copa del Mundo tiene y en su palmarés ostenta varios títulos que son de llamar la atención.

    Si bien Los Samuráis Azules son constantes desde hace varias décadas en estar en un Mundial, el dominio en Eliminatorias no es tan abrumador en las competencias locales.

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    A falta de tener un buen rendimiento a nivel internacional, Japón tiene en total 13 títulos en sus vitrinas.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE JAPÓN


    La selección de Japón puede alardear de ser la máxima ganadora de la Copa Asiática que inició a jugarse desde 1956. A eso se le suman tres títulos más reconocidos a nivel confederación, mientras que seis campeonatos son por torneos regionales en Asia.

    A nivel internacional, tiene un subcampeonato de la Copa Confederaciones en 2001 y una medalla de bronce de Juegos Olímpicos en 1968.

    • Copa Asiática - 4 títulos: 1992, 2000, 2004 y 2011
    • Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 2 títulos: 1993 y 2007
    • Copa Desafío AFC/OFC - 1 título: 2001
    • Copa Dinastía - 3 títulos: 1992, 1995 y 1998
    • Campeonato de Futbol de Asia Oriental - 3 títulos: 2013, 2022 y 2025

    Japón estará en el Mundial 2026 como la octava ocasión en clasificarse a una Copa del Mundo y con el fin de avanzar de los Octavos de Final por primera vez.

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