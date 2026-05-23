Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Japón La selección de los Samuráis empezó a despuntar en campeonatos ganados en la década de los 90s.

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La selección de Japón es uno de los países por Asia que más asistencias a una Copa del Mundo tiene y en su palmarés ostenta varios títulos que son de llamar la atención.

Si bien Los Samuráis Azules son constantes desde hace varias décadas en estar en un Mundial, el dominio en Eliminatorias no es tan abrumador en las competencias locales.

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A falta de tener un buen rendimiento a nivel internacional, Japón tiene en total 13 títulos en sus vitrinas.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE JAPÓN



La selección de Japón puede alardear de ser la máxima ganadora de la Copa Asiática que inició a jugarse desde 1956. A eso se le suman tres títulos más reconocidos a nivel confederación, mientras que seis campeonatos son por torneos regionales en Asia.

A nivel internacional, tiene un subcampeonato de la Copa Confederaciones en 2001 y una medalla de bronce de Juegos Olímpicos en 1968.

Copa Asiática - 4 títulos: 1992, 2000, 2004 y 2011

- 4 títulos: 1992, 2000, 2004 y 2011 Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 2 títulos: 1993 y 2007

- 2 títulos: 1993 y 2007 Copa Desafío AFC/OFC - 1 título: 2001

- 1 título: 2001 Copa Dinastía - 3 títulos: 1992, 1995 y 1998

- 3 títulos: 1992, 1995 y 1998 Campeonato de Futbol de Asia Oriental - 3 títulos: 2013, 2022 y 2025