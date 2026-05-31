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    Por qué le dicen Los Samuráis Azules a la Selección de Japón: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro japonés viene gracias a la cultura milenaria que adaptó al deporte de manera singular.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Japón tiene un apodo característico que tiene que ver con un legado histórico como lo es el de Los Samuráis Azules.

    Este sobrenombre no tiene relación con la bandera o los colores tradicionales, sino con parte de una cultura milenaria que aterrizó en el mundo del deporte desde 1935.

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    El conjunto nipón no solo tiene ese mote, también se le conoce como los nipones y también El Equipo del Sol Naciente, éste último sí con relación absoluta con la bandera nacional.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE JAPÓN


    La historia detalla en los libros de la cultura japones, que los samuráis preferían el color azul, que para ellos tenía el nombre de 'kachi-iro'.

    Esto estaba relacionado con la suerte, ya que en la construcción de la palabra, 'kachi' se relaciona con el valor o la victoria y el color pueden traer un buen presagio para quienes lo portan.

    Así, Japón decidió vestir de color azul en su uniforme de local, aunque no tenga nada que ver con sus colores nacionales, pero sí con la tradición milenaria de los samuráis. El rojo y blanco, de su bandera, usualmente se usa en el jersey de visitante.

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