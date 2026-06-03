Mundial 2026 Jugadores de Japón firman álbum del Mundial 2026 a niño en Monterrey La selección japonesa aprovecha sus tiempos libres para salir a conocer la ciudad regia.

Video Jugadores de Japón firman a niño mexicano álbum del Mundial 2026

La Selección de Japón aprovecha sus tiempos libres en Monterrey, Nuevo León, para salir a conocer la ciudad y convivir con la afición mexicana.

En ese sentido, los jugadores japoneses tuvieron un gran gesto con un niño mexicano al autografiarle su álbum de estampas del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

En un video que circula en redes sociales, se ve a jugadores como Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) y el histórico Yuto Nagatomo (FC Tokyo) ojeando y firmando el álbum del pequeño fan.

El encuentro habría sido en una cafetería famosa del centro comercial Metropolitan, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La Selección de Japón aterrizó en Monterrey este martes y fue recibida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien les regaló sombreros norteños.

¿Por qué la Selección de Japón está en Monterrey?

Los Samurái Azules eligieron la ciudad de Monterrey para continuar con su preparación antes de que inicie el Mundial 2026.

La selección japonesa entrenará en las instalaciones de Tigres y estará en la ciudad regia hasta el 7 de junio para después viajar a Nashville, Tennessee, donde será su campamento base durante la Copa del Mundo.

Japón volverá a Monterrey para disputar el partido mil en la historia de los Mundiales cuando enfrente a Túnez el próximo 20 de junio, en su segundo partido de la Fase de Grupos.