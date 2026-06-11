    Mundial 2026

    Así fue la mejor actuación de la Selección de Haití en un Mundial FIFA

    El conjunto de la Concacaf tiene un corto historial en las Copas del Mundo.

    Por:
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    Haití, únicamente ha participado en un Mundial de la FIFA y fue en Alemania 74. Así que esa es su primera y mejor participación en la competencia. En el 2026 firmará su segunda participación.

    El conjunto caribeño se clasificó a la competencia en aquella ocasión tras jugar el Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1973 en su país y eliminar, entre otros rivales, a México.

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    Ya para el Mundial fue ubicada en el Grupo 4 y su primer duelo en la historia fue ante Italia, subcampeona en México 70, y cayó por marcador de 3-1.

    Unos días más tarde enfrentó a Polonia y perdió por 7-0 con un conjunto en el que destacaba Grzegorz Lato y que finalizó el torneo en tercer sitio.

    Su tercer encuentro fue ante la Argentina de Mario Kempes, que cuatro años más tarde sería campeona del mundo, y perdió por 4-1.

    Pese a no obtener ningún punto en el torneo, Haití logró marcar en dos de los tres partidos por medio de Emmanuel Sanon.

    En el Mundial del 2026 buscará primero que todo sumar su primer punto en la historia y lo hará ubicado en el Grupo C, el cual, de nueva cuenta, no será nada fácil al enfrentar a Brasil, Marruecos y Escocia.

    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026
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