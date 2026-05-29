Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Haití
La selección de Los Granaderos tiene varios torneos ganados aunque parezca sorprendente.
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La selección de Haití que clasificó por segunda vez a una Copa Mundial, cuenta con un palmarés de títulos que puede sorprender a varios.
Los haitianos tienen en sus vitrinas una Copa Oro, que es sinónimo a lo que era antes la Copa Concacaf.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE HAITÍ
La selección de Haití cuenta con cuatro campeonatos en su palmarés de títulos y se puede decir que tiene más que algunos países de la Concacaf en toda su historia.
Desde 1973 y hasta 2007, Los Granaderos han sabido probar las mieles de la gloria, a pesar de ser un país con no tanta tradición en el futbol.
- Copa Concacaf - 1 título: 1973
- Campeonato Centroamericano y del Caribe de Futbol: 1 título: 1957
- Copa del Caribe: 1 título: 2007
- Copa de Naciones de la CFU - 1 título: 1979
A nivel juveniles, la selección de Haití ha logrado participar en varios torneos internaciones y Premundiales, sin que pueda conseguir todavía una copa.
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