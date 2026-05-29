Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Haití La selección de Los Granaderos tiene varios torneos ganados aunque parezca sorprendente.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La selección de Haití que clasificó por segunda vez a una Copa Mundial, cuenta con un palmarés de títulos que puede sorprender a varios.

Los haitianos tienen en sus vitrinas una Copa Oro, que es sinónimo a lo que era antes la Copa Concacaf.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE HAITÍ



La selección de Haití cuenta con cuatro campeonatos en su palmarés de títulos y se puede decir que tiene más que algunos países de la Concacaf en toda su historia.

Desde 1973 y hasta 2007, Los Granaderos han sabido probar las mieles de la gloria, a pesar de ser un país con no tanta tradición en el futbol.

Copa Concacaf - 1 título: 1973

- 1 título: 1973 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Futbol : 1 título: 1957

: 1 título: 1957 Copa del Caribe : 1 título: 2007

: 1 título: 2007 Copa de Naciones de la CFU - 1 título: 1979