    Haití 2026

    Haití regresa a la Copa del Mundo

    La selección caribeña disputará una Copa del Mundo por segunda ocasión.

    Por:
    Daniel Corona
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    Haití logró una clasificación histórica rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

    El equipo superó en la ronda final a selecciones como Costa Rica y Honduras, pese a no poder jugar como local en su propio territorio por razones de seguridad.

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    Será apenas su segunda participación mundialista.

    El Grupo de Haití

    Haití integra el Grupo C, donde enfrentará a:

    Un sector de alta exigencia en el que parte como el equipo con menor experiencia internacional.

    Dónde seguir a Haití en el Mundial 2026

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    ¿Quién juega en Haití?

    El entrenador francés, Sebastien Migné, con experiencia en selecciones africanas, construyó el equipo convocando a futbolistas con ascendencia haitiana que militan en distintas ligas del mundo.

    Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista del Wolverhampton, es el referente del plantel. Nacido en Francia, eligió representar a Haití y es el jugador en quien descansan buena parte de las aspiraciones del equipo.

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