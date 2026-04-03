Haití 2026 Haití regresa a la Copa del Mundo La selección caribeña disputará una Copa del Mundo por segunda ocasión.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Haití logró una clasificación histórica rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El equipo superó en la ronda final a selecciones como Costa Rica y Honduras, pese a no poder jugar como local en su propio territorio por razones de seguridad.

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Será apenas su segunda participación mundialista.

El Grupo de Haití

Brasil en Filadelfia

Marruecos en Atlanta

Escocia en Boston

Un sector de alta exigencia en el que parte como el equipo con menor experiencia internacional.



Dónde seguir a Haití en el Mundial 2026

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¿Quién juega en Haití?

El entrenador francés, Sebastien Migné, con experiencia en selecciones africanas, construyó el equipo convocando a futbolistas con ascendencia haitiana que militan en distintas ligas del mundo.