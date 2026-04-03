Haití regresa a la Copa del Mundo
La selección caribeña disputará una Copa del Mundo por segunda ocasión.
Haití logró una clasificación histórica rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
El equipo superó en la ronda final a selecciones como Costa Rica y Honduras, pese a no poder jugar como local en su propio territorio por razones de seguridad.
Será apenas su segunda participación mundialista.
El Grupo de Haití
Haití integra el Grupo C, donde enfrentará a:
- Brasil en Filadelfia
- Marruecos en Atlanta
- Escocia en Boston
Un sector de alta exigencia en el que parte como el equipo con menor experiencia internacional.
Dónde seguir a Haití en el Mundial 2026
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¿Quién juega en Haití?
El entrenador francés, Sebastien Migné, con experiencia en selecciones africanas, construyó el equipo convocando a futbolistas con ascendencia haitiana que militan en distintas ligas del mundo.
Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista del Wolverhampton, es el referente del plantel. Nacido en Francia, eligió representar a Haití y es el jugador en quien descansan buena parte de las aspiraciones del equipo.