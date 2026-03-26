La Selección de Haití regresa a una Copa del Mundo, tras larga ausencia
La última vez que la Selección del Caribe acudió a un Mundial fue en la edición de 1974 en Alemania, para una marca poco decorosa.
La Selección de Haití es la cuarta en tardar más tiempo en regresar a una Copa del Mundo. De 1974 a 2026 pasaron 52 años y dos ediciones buscando su clasificación.
En su única participación en Alemania 1974 integró el Grupo D junto con Italia, Polonia y Argentina.
Contra la escuadra Azurra se presentó con un promedio de edad de 25 años y 180 días. Mantuvo el cero en el primer tiempo, al inicio del segundo Phillipe Forbe manda un pase filtrado que aprovecha Manuel Zanon para anotar y sorprender a Italia y a su guardameta con 1,143 minutos sin recibir gol en partidos internacionales.
Al final de los 90, Italia le dio la vuelta y los superó 3-1.
Polonia mostró su superioridad desde el inicio, el resultado final fue de 7-0.
Contra Argentina Héctor Yassalde aprovecha dos rechaces del guardameta de Haití para marcar y doblegar a los caribeños.
Tras las tres derrotas el presidente vitalicio de Haití, Jean Claude Duvalier, destituyó por teléfono al entrenador de Haití, Antoni Tassi.