Mundial 2026 La Selección de Haití regresa a una Copa del Mundo, tras larga ausencia La última vez que la Selección del Caribe acudió a un Mundial fue en la edición de 1974 en Alemania, para una marca poco decorosa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La Selección de Haití es la cuarta en tardar más tiempo en regresar a una Copa del Mundo. De 1974 a 2026 pasaron 52 años y dos ediciones buscando su clasificación.

En su única participación en Alemania 1974 integró el Grupo D junto con Italia, Polonia y Argentina.

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Contra la escuadra Azurra se presentó con un promedio de edad de 25 años y 180 días. Mantuvo el cero en el primer tiempo, al inicio del segundo Phillipe Forbe manda un pase filtrado que aprovecha Manuel Zanon para anotar y sorprender a Italia y a su guardameta con 1,143 minutos sin recibir gol en partidos internacionales.

Al final de los 90, Italia le dio la vuelta y los superó 3-1.

Polonia mostró su superioridad desde el inicio, el resultado final fue de 7-0.

Contra Argentina Héctor Yassalde aprovecha dos rechaces del guardameta de Haití para marcar y doblegar a los caribeños.