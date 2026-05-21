Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Haití en la historia? La selección de Los Granaderos vivió rumbo al Mundial 2026 el conocer a su nuevo máximo goleador de la historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Haití jugará su segunda Copa del Mundo de la mano de Duckens Nazon como su máximo goleador de la historia.

Los Granaderos estarán en el Mundial 2026 con su referente actual del combinado nacional desde que debutó en 2014.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE HAITÍ



Duckens Nazon es el máximo goleador de la historia de Haití desde el pasado 15 de noviembre de 2024, con doblete ante Sint Maarten en la Concacaf Nations League.

Nazon rompió una marca que databa desde 1977 y que pertenecía a Emmanuel Sanon en un partido ante El Salvador en la Ciudad de México, al marcar su gol 37.

Duckens Nazon : 44 goles (en activo)

: 44 goles (en activo) Emmanuel Sanon : 37 goles

: 37 goles Frantzdy Pierrot : 33 goles (en activo)

: 33 goles (en activo) Golman Pierre : 23 goles

: 23 goles Jean-Philippe Peguero: 16 goles.

Carnejy Antoine es el otro jugador en activo dentro del Top 10 de goleadores de Haití en la actualidad con 12 anotaciones.



GOLEADORES DE HAITÍ EN MUNDIALES



La selección de Haití jugará el Mundial 2026 y cuenta solo con un goleador en su única participación previa.