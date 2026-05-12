Haiti en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
La selección de Los Granaderos tuvo una brillante clasificacion en las Eliminatorias de la Concacaf.
La Selección de Haití sorprendió a propios y extraños para clasificarse al Mundial 2026 vía las Eliminatorias de Concacaf de manera directa.
Los Granaderos terminaron líderes de su grupo, lo que significó que dejó en el camino a costa Rica y Honduras, potencias centroamericanas.
HAITÍ
EN MUNDIALES
Haití tendrá su Copa del Mundo número dos en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Alemania 1974, donde dejó a México en el camino en esa Eliminatoria de Concacaf.
Su asistencia a su primer Mundial no fue la mejor experiencia contres partidos y tres derrotas, aunque logró sus primeros goles y no quedó como el peor, lugar que se quedó Zambia.
En aquella ocasión estuvo en el mismo grupo que Polonia, Argentina e Italia, tres potencias mundiales en esos años.
- Participaciones en Mundiales: 2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: 15°, Alemania 1974, penúltimo lugar
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE
HAITÍ
EN MUNDIALES
En solo una participación de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Haití, se ubica en el puesto 78 de 80 en el histórico.
Sus números y estadísticas del cuadro de los neerlandeses en Mundiales es de 3 partidos con saldo de 0 triunfos, 0 empates y 3 derrotas. Con 2 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 0%.
ENTRENADOR DE
HAITÍ
Sébastien Migné fue contratado como técnico de Haiti en 2024 tras la salida de Gabriel Calderón Pellegrino y para conseguir el pase histórico a la Copa Mundial 2026.
Migné nació en Francia, cuenta con 52 años y es técnico desde 1998. El entrenador tiene experiencia a nivel de selecciones con Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial, pero con los haitianos vivirá su primer Mundial en un banquillo.