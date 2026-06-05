Haití 2026 Perú le mete el pie a Haití en partido de preparación de cara al Mundial En tres minutos la selección sudamericana le da la vuelta al marcador y derrota 2-1 al representativo caribeño.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Haití se lleva buen aprendizaje en su partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. En tres minutos Perú les sacó el resultado y al final les favoreció 2-1 sobre los caribeños.

La selección de la Concacaf obtuvo su boleto a la Copa del Mundo, no así el representativo de Conmebol. Wilson Isidor puso al frente a Haití con buena combinación y gran servicio con toda la ventaja.

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En el complemento, la reacción vendría al minuto ’81 en cobro de tiro de esquina por conducto Renzo Garcés y tres minutos después Jairo Vélez cerraría la cuenta con potente disparo y el triunfo de Perú en este compromiso de preparación.

Haití se ubica en el Grupo C y hace su debut ante Escocia en la Copa del Mundo 2026 ante la Selección de Escocia, el sábado 13 de junio. Posteriormente se enfrentará a Brasil y cerrará la primera fase ante Marruecos.