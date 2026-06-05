Mundial 2026 Por qué le dicen Los Granaderos a la Selección de Haití: origen e historia del apodo El mote del equipo caribeño tiene este término con relación total a su historia y su guerra de independencia.

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La selección de Haití participará en su segunda Copa del Mundo de su historia tras más de 50 años, de la mano de su apodo característico a nivel mundial, Los Granaderos.

Este sobrenombre del cuadro caribeño va de la mano con su historia debido a la guerra de independencia sobre Francia al inicio del Siglo XIX.

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De igual forma, es muy coloquial el término de 'Grenadye, alaso', como un grito de batalla en los equipos deportivos, de unidad y victoria, que viene del mismo francés.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE HAITÍ



El apodo de la selección de Haití, Los Granaderos, es con relación a su guerra de independencia sobre Francia en 1803, que rinde honor a los soldados caídos en esas batallas.

De acuerdo a reportes de los mismos haitiano, el término representa resistencia, la unidad y el desafío ante adversidades abrumadoras, cualidades que se han vuelto inseparables de su identidad.

Otros motes que tiene, pero que no son muy utiliados, pero son válidos son: Los Bicolores (por sus colores rojo y azul), La Sélection Nationale (selección nacional) y Le Rouge et Blue (igual con relación a sus colores de la bandera.