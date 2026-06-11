Haití 2026 FIFA obliga a Haití a cambiar camiseta, por temas políticos para la Copa del Mundo La Selección de Haití no podrá vestir su playera azul por un tema político que presume en su vestimenta.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video FIFA obliga a Haití a cambiar camiseta, por temas políticos

La FIFA decidió que Selección de Haití no puede vestir su playera azul que debía presentar en el Mundial 2026 debido a tema político. En la imagen se aprecia una representación de la batalla de la Independencia del país en 1803.

La imagen es de unos dibujos de unos hombres, con una bandera sobre una cima en la parte inferior de la derecha. La firma colombiana Saeta fue la encargada del diseño y en su momento no hubo problema, cuando se presentó.

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El organismo deportivo cambió de opinión y no se podrá utilizar durante la Copa del Mundo, a pesar de la explicación del fabricante que señaló: que no pretendía ser una declaración política, sino un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití”.

La camiseta presentaba al azul, que evoca al mar y el rojo que representa la fuerza y la pasión de la nación según informó el fabricante.

Haití pierde a mediocampista para la Copa del Mundo

El haitiano Leverton Pierre se perderá el Mundial debido a una lesión muscular, informó el jueves la Federación Haitiana de Futbol.

"Leverton Pierre no podrá jugar en ⁠el Mundial después de que el equipo médico detectara una lesión en su aductor ⁠derecho".