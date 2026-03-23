Mundial 2026 Zinedine Zidane será el entrenador de Francia luego del Mundial 2026 Desde aquella nación adelantan que el ex entrenador del Real Madrid ha llegado a un acuerdo total para dirigir al equipo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Zinedine Zidane será el director técnico de Francia luego del Mundial 2026

Se sabía que la carrera por el banquillo de Francia, practicamente tenía un solo candidato real pese a la calidad de los directores técnicos de aquel país luego de que Deschamps anunciara que dejará al representativo tras el Mundial 2026: Zinedine Zidane.

Y este lunes desde el país galo el diario Le Parisien publicó que el acuerdo entre en el multicampeón con el Real Madrid, como jugador y como técnico, y la Federación Frances de Futbol es total.

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Así se da como confirmado una noticia que rondaba por los pasillos de Le Bleus desde hace meses.

Se sabe, además, que en la realidad, pese a tener desde hace tiempo muchas ofertas de trabajo alrededor del mundo, es el único conjunto que le interesa.

Zidane, hay que recordar, tiene una carrera como técnico bastante atípica. Con 53 años solo ha dirigido al Real Madrid en dos ocasiones, pero entre sus éxitos están tres Champions League consecutivas del 2016 al 2018.

Además, el entorno futbolístico francés desde hace tiempo lo tiene en la mira y hay un sentimiento de acuerdo casi unánime sobre su llegada.

Pese a todo, trascendió que el anuncio oficial de su llegada al banquillo solamente se dará una vez que termine el Mundial 2026.