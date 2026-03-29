Francia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Mbappé Kylian Mbappé encabezará el ataque de Francia en la Copa Mundial 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Francia se ha consolidado en la élite internacional en los últimos años: campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022.

Con una estructura competitiva sólida y una generación que combina experiencia y juventud, el equipo galo llega nuevamente como uno de los contendientes al título.

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Mbappé, protagonista en las últimas dos Copas del Mundo, volverá a ser la figura ofensiva en el Grupo I.

Calendario de Francia en la fase de grupos

Todos los horarios corresponden a la Ciudad de México.

Martes 16 de junio de 2026- Francia vs Senegal

Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Grupo I

13:00 MX y 15:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026- Francia vs Irak/Bolivia/Surinam

Sede: Estadio Filadelfia

Grupo I

15:00 MX y 17:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026- Noruega vs Francia

Sede: Estadio Boston

Grupo I

13:00 MX y 15:00 ET

Mbappé ante una nueva oportunidad histórica

Kylian Mbappé llega a 2026 tras haber sido campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022.

Con 12 goles en Copas del Mundo, es uno de los delanteros más determinantes del torneo y uno de los nombres a seguir en esta edición.

Su rendimiento en la fase de grupos será clave para que Francia avance a la ronda eliminatoria y mantenga su protagonismo en el escenario internacional.

Dónde seguir los partidos de Mbappé en el Mundial 2026

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