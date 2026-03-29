    Francia 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Mbappé

    Kylian Mbappé encabezará el ataque de Francia en la Copa Mundial 2026.

    Por:
    Daniel Corona
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    Francia se ha consolidado en la élite internacional en los últimos años: campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022.

    Con una estructura competitiva sólida y una generación que combina experiencia y juventud, el equipo galo llega nuevamente como uno de los contendientes al título.

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    Mbappé, protagonista en las últimas dos Copas del Mundo, volverá a ser la figura ofensiva en el Grupo I.

    Calendario de Francia en la fase de grupos

    Todos los horarios corresponden a la Ciudad de México.

    Martes 16 de junio de 2026- Francia vs Senegal

    Lunes 22 de junio de 2026- Francia vs Irak/Bolivia/Surinam

    • Sede: Estadio Filadelfia
    • Grupo I
    • 15:00 MX y 17:00 ET

    Viernes 26 de junio de 2026- Noruega vs Francia

    • Sede: Estadio Boston
    • Grupo I
    • 13:00 MX y 15:00 ET

    Mbappé ante una nueva oportunidad histórica

    Kylian Mbappé llega a 2026 tras haber sido campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022.

    Con 12 goles en Copas del Mundo, es uno de los delanteros más determinantes del torneo y uno de los nombres a seguir en esta edición.

    Su rendimiento en la fase de grupos será clave para que Francia avance a la ronda eliminatoria y mantenga su protagonismo en el escenario internacional.

    Dónde seguir los partidos de Mbappé en el Mundial 2026

    La cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible en ViX.

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