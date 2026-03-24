Mundial 2026 Kylian Mbappé recibió un diagnóstico médico equivocado sobre su lesión de rodilla El delantero de la Selección de Francia y del Real Madrid pudo poner en riesgo su participación en el Mundial 2026 debido a un error del cuerpo médico del club español.

Video Revisan a Kylian Mbappé la rodilla equivocada y dan mal diagnóstico

Kylian Mbappé es uno de los delanteros estelares de cara al Mundial 2026 a realizarse este verano en México, Estados Unidos y Canadá y su participación en el magno evento futbolístico pudo estar en riesgo todo debido a un mal diagnóstico médico por parte del Real Madrid.

De acuerdo a varios medios deportivos de prestigio en España e incluso de información general como el diario El País, revelaron que la lesión del también atacante de la Selección de Francia en diciembre pasado pudo agravarse, pues se revisó la rodilla derecha cuando en la que se hizo daño fue la izquierda.

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Fue a inicios de diciembre pasado en un partido ante Celta de Vigo por LaLiga 2025-2026 que Kylian Mbappé se lesionó. Se perdió el siguiente partido, pero ante Manchester City por la UEFA Champions League en su Fase de Liga sí participó, como también lo hizo ante Talavera de la Copa del Rey y contra Sevilla en LaLiga.

KYLIAN MBAPPÉ SE RESINTIÓ Y EL ERROR ESTABA DESTAPADO SOBRE SU DIAGNÓSTICO MÉDICO

El delantero francés de 27 años de edad fue de nuevo diagnosticado, esta vez en la rodilla correcta, en la izquierda, por lo que se le encontró un esguince. Fue decisión del jugador y del club encontrar un nuevo diagnóstico fuera de España, pues se hizo evaluaciones en París, Francia.

“ Hubo mucha frustración, mucha rabia, y también algo de ansiedad. No pasé por ese periodo de la mejor manera; no era el jugador más feliz del mundo”, dijo en su momento Kylian Mbappé, quien fue guiado en su rehabilitación por Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano especialista en intervenciones de ligamento de rodilla en Lyon, Francia.

Ahora Kylian Mbappé fue considerado en la convocatoria de la Selección de Francia para la Fecha FIFA de marzo que sirve como preparación para el Mundial 2026 y en la que se medirá a Brasil y Colombia, ambos dentro de territorio estadounidense, donde jugará la Fase de Grupos con sede en Nueva York/Nueva Jersey, Boston y Filadelfia.