    Francia 2026

    Convocatoria de la Selección de Francia para amistosos rumbo al Mundial 2026

    Didier Deschamps dio la lista de 26 futbolistas que se concentrarán en Boston para un par de encuentros de preparación.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Kylian Mbappé está en la convocatoria de Francia para partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

    La Selección de Francia reveló su convocatoria de 26 jugadores que estarán en Boston, Estados Unidos, para afrontar un par de partidos amistosos como parte de su preparación hacia el Mundial 2026 frente a las selecciones de Brasil y Colombia.

    Didier Deschamps incluyó en la lista a la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien había sido baja algunos días debido a una lesión pero reapareció en el juego de vuelta de Octavos de Final de la UEFA Champions League frente al Manchester City.

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    Sólo hay un jugador que milita fuera del futbol de Europa y se trata de Théo Hernandez, del Al-Hilal de Arabia Saudita. Además se encuentra Marcus Thuram, hijo del exseleccionado Lilian Thuram y quien apenas disputó un partido en las eliminatorias de la UFA rumbo al Mundial 2026.

    La Selección de Francia concentrará en Boston, donde será su búnker de concentración para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano; el jueves 26 de marzo se medirá a Brasil en Foxborough y el 29 de marzo a Colombia en Landover.

    Cabe recordar que el combinado francés dará a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial 2026 en mayo próximo y será el lunes 25 de ese mes cuando ya disponga de los futbolistas y ante la duda si cederá o no a quienes hipotéticamente disputen la Final de la UEFA Champions League.

    Cabe recordar que la Selección de Francia se medirá a Costa de Marfil en Nantes el próximo 4 de junio y como su último partido de preparación hacia el Mundial 2026 será en Lille el 8 de junio con rival por confirmar.

    Esta es la convocatoria de 26 jugadores de la Selección de Francia para dos amistosos en Estados Unidos este marzo:

    Porteros:

    • Lucas Chevalier
    • Mike Maignan
    • Brice Samba

    Defensas

    • Lucas Digne
    • Malo Gusto
    • Lucas Hernandez
    • Théo Hernandez
    • Pierre Kalulu
    • Ibrahima Konate
    • William Saliba
    • Dayot Upamecano

    Mediocampistas

    • Eduardo Camavinga
    • N’Golo Kante
    • Manu Kone
    • Adrien Rabiot
    • Aurélien Tchouameni
    • Warren Zaire-Emery
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    Delanteros

    • Maghnes Akliouche
    • Rayan Cherki
    • Ousmane Dembélé
    • Désiré Doue
    • Hugo Ekitiké
    • Randal Kolo Muani
    • Kylian Mbappé
    • Michael Olise
    • Marcu Thuram
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