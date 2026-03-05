    Mundial 2026

    El día que Arturo Brizio expulsó a Zinedine Zidane en el Mundial 1998

    El árbitro mexicano Arturo Brizio expulsó a cinco jugadores hasta el Mundial Francia 1998 y entre ellos se encuentra Zinedine Zidane.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    El árbitro mexicano Arturo Brizio pasó a la historia por sus actuaciones en Copas del Mundo en representación de México, pero sobresalió aún más cuando en el Mundial Francia 1998 expulsó a Zinedine Zidane justo en la edición en la que los galos salieron campeones por primera ocasión.

    Fue en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial Francia 1998 cuando Arturo Brizio dirigió un cuarto partido en Copa del Mundo y por cuarto encuentro consecutivo usó la tarjeta roja, fue en el encuentro entre Francia y Arabia Saudita.

    En 1994 expulsó al boliviano Marco Etcheverry, éste que no hace mucho contó en entrevista con TUDN su animadversión con el silbante mexicano, pues declaró que incluso lo llegó a amenazar de manera deportiva.

    Además, Arturo Brizio expulsó también al camerunés Rigobert Song y al italiano Gianfranco Zola en Estados Unidos 1994. En 1998 mostró la roja al francés Zinedine Zidane por un pisotón sobre Faud Amin y a Al Kilaiwi de Arabia Saudita por una plancha sobre Bixente Luzarazu.

    En ese encuentro de la Fase de Grupos del Mundial 1998, la Selección de Francia generó 20 oportunidades de gol y ganó 4-0. Zidane fue suspendido dos juegos, reapareció hasta los Cuartos de Final ante Italia.

    Arturo Brizio silbó, más tarde, el Colombia vs. Inglaterra del Grupo G y el Inglaterra vs. Países Bajos de Cuartos de Final de ese mismo año.

