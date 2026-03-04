Mundial 2026 Lesión de Mbappé sería más grave, ¿en riesgo de perderse el Mundial 2026? Su entorno asegura que el delantero necesita los 100 días que restan para la Copa del Mundo para sanar.

Video Lesión de Mbappé sería más grave, ¿está en riesgo el Mundial 2026?



La lesión de rodilla de Kylian Mbappé con el Real Madrid podría ser más grave de lo que parece y su participación en el Mundial 2026 con Francia podría estar en peligro.

PUBLICIDAD

Según El Larguero de España, el entorno de Mbappé asegura que el delantero tiene “el ligamento cruzado posterior izquierdo al límite” pese a que el Real Madrid señaló un esguince de rodilla.

El medio señala que el conjunto merengue espera la vuelta de Mbappé en unas tres semanas, para la vuelta de los Octavos de Final de Champions League contra el Manchester City que se disputará el próximo 17 de marzo.

Sin embargo, el entorno del futbolista cree si se forza su regreso a las canchas su lesión podría agravarse y podría perderse la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Incluso, consideran que los 100 días que restan para el Mundial 2026 apenas le serán suficientes para sanar completamente su lesión.

"El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarlo esguince porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno de ellos. Le vienen bien los 100 para recuperarse completamente", explica Antón Meana en El Larguero.

Tras confirmarse su lesión, Kylian Mbappé viajó a París para consultar especialistas e iniciar su tratamiento de recuperación en busca de volver a las canchas lo antes posible, pero el panorama cambia con la información surgida en España.

Antes de su lesión, Mbappé estaba teniendo la mejor temporada de su carrera al anotar 38 goles y dar seis asistencias en 33 partidos disputados con el Real Madrid.