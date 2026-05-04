Mundial 2026 Ferland Mendy sufre grave lesión y se perderá el Mundial 2026 con Selección de Francia Por otra parte, otro jugador del Real Madrid pende de un hilo con Les Bleus.

Video Dos bajas posibles para Francia a poco más de 30 días del Mundial

A menos de 30 días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección de Francia podría tener dos bajas, ambas del Real Madrid, para el torneo veraniego a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena COPE de España, la primera duda es Ferland Mendy, quien lesionó el tendón del recto femoral de la pierna derecha en el partido del domingo ante Espanyol.

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El francés dejó la cancha en apenas 14 minutos de juego y lo más preocupante es que ya es un hecho que no jugará el resto de la temporada en LaLiga y de entrar al quirófano su recuperación podría tomarle mínimo cinco meses.

Otra de las probables bajas de Francia en el Mundia 2026 se debe meramente a una decisión técnica de Didier Deschamps, quien de acuerdo con el medio galo Téléfoot, estaría dejando fuera de su convocatoria definitiva a Eduardo Camavinga.

La razón detrás de la supuesta decisión de Deschamps es que el mediocampista del Real Madrid no ha hecho lo suficiente para ganarse un lugar por encima de jugadores como Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery.

Calendario completo de Francia en la fase de grupos

Francia disputará sus tres encuentros del Grupo I en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.