    Francia 2026

    Kylian Mbappé sorprende con su respuesta sobre una lesión mal diagnosticada

    El delantero de la Selección de Francia habló en conferencia de prensa respecto al error en su diagnóstico por lesión de rodilla; también se equivocan con Camavinga.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Kylian Mbappé sorprende en conferencia de prensa con declaración sobre su lesión

    Kylian Mbappé habló en conferencia de prensa durante la concentración con la Selección de Francia de cara a la Fecha FIFA de marzo y señaló que asume parte de la responsabilidad de un mal diagnóstico de la lesión de rodilla, pues analizaron la de la pierna equivocada.

    “La información de que dicen que examinaron mi rodilla mala no es cierta. Como he dicho, quizás soy el responsable indirectamente de esta situación porque cuando no comunicas lo que tienes y cuando no comunicas lo que está pasando deja la puerta abierta a interpretaciones.

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    “Cada uno se aprovecha de la brecha, así es el juego, sé en lo que me meto cuando comunico o no comunico. Ahora con Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación que era bastante clara.

    “Cuando empecé mi rehabilitación en Madrid o cuando estuve en París donde fui acompañado por el doctor, un fisio y el preparador físico del club, trabajamos desde París. Así que no hay ningún problema con eso”, indicó Kylian Mbappé en plena conferencia de prensa.

    Kylian Mbappé fue considerado por Didier Deschamps para los partidos amistosos de cara al Mundial 2026 frente a las selecciones de Brasil y Colombia en Estados Unidos, una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA.

    EDUARDO CAMAVINGA TAMBIÉN FUE MAL DIAGNOSTICADO

    El también futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, recibió al igual que Kylian Mbappé un mal diagnóstico, pues se le realizó una resonancia magnética en el tobillo izquierdo cuando la lesión se presenta en el derecho.

    Ello impidió una pronta recuperación y estuvo en la banca durante el partido ante Celta de Vigo en diciembre pasado y que lo dejó posteriormente fuera dos semanas de baja y que generó su ausencia en tres partidos.

    Camavinga; sin embargo, ya se encuentra bien y es considerado por Didier Deschamps para esta Fecha FIFA con los Bleus y formó parte del equipo que eliminó al Manchester City en la UEFA Champions Lague así como del que ganó el derbi de Madrid ante el Atlético.

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