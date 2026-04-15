Mundial 2026 Hugo Ekitiké es baja de Francia para el Mundial 2026 por grave lesión El delantero del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles en el partido de Champions League ante PSG.

Video Hugo Ekitiké se rompe el tendón de Aquiles y no jugará el Mundial 2026

Hugo Ekitiké se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha y será baja de la Selección de Francia para el Mundial 2026 que inicia en menos de dos meses.

El delantero del Liverpool de 23 años hizo un mal movimiento y se lesiono solo en el partido de vuelta de la Champions League ante el PSG, que se jugó en Anfield.

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Ekitiké abandonó el campo en camilla y entre lágrimas. El medio francés L’Equipe confirmó la rotura del tendón de Aquiles tras hacerse los estudios médicos correspondientes.

El delantero del Liverpool estará fuera de las canchas hasta nueve meses, por lo que, además del Mundial 2026, se perderá el primer tramo de la próxima temporada con los Reds.

En su primera temporada en el Liverpool, después de que el club pagara 95 millones de euros al Eintracht Frankfurt el verano pasado, Hugo Ekitiké registró 17 goles y seis asistencias en 45 partidos disputados en todas las competencias.

Ekitiké apunta a entrar en la convocatoria final de Didier Deschamps tras jugar ocho partidos con Francia desde su debut en septiembre del 2025.