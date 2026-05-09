Mundial 2026 Francia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Les Bleus es una de las más animadoras en las Copas del Mundo desde hace algunas ediciones.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Francia fue la segunda selección de las Eliminatorias de UEFA que logró su boleto al Mundial 2026 de forma directa.

Les Bleus son una de las selecciones que más representaciones tienen en la historia de la Copa del Mundo y en las últimas ediciones siempre han sido protagonistas.

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FRANCIA

EN MUNDIALES



Francia disputará su Copa del Mundo número 17 y la octava de forma consecutiva. Fue las pioneras del torneo al debutar en el Mundial Uruguay 1930, aunque no pasó de la Fase de Grupos.

En el Mundial Suecia 1958 alcanzó, hasta ese entonces su mejor posición con un Tercer Lugar, mismo que repitió en México 1986. Tras dos ausencias, la localía en Francia 1998 los hizo volver a la Copa del Mundo de gran manera.

Les Tricolores ganaron el título en esa edición ante Brasil en la Final y después fueron subcampeones en Alemania 2006 y se coronaron en Rusia 2018 ante Croacia en la irrupción de Kylian Mbappé en el mejor escenario. En Qatar 2022 fue otra vez segundo lugar al perder ante Argentina

Participaciones en Mundiales: 17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 2

2 Mejor posición: 1°, Francia 1998 y Rusia 2018.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE FRANCIA

EN MUNDIALES



En 16 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Francia, se ubica en el puesto 5 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los franceses en Mundiales es de 73 partidos con saldo de 39 triunfos, 14 empates y 20 derrotas. Con 136 goles anotados, 85 goles recibidos y efectividad del 59.81%.

ENTRENADOR DE

FRANCIA



Didier Deschamps es el entrenador con mayor proceso de las selecciones mundialistas al llegar como director técnicos de Les Bleus en 2012, con el título en Rusia 2018, así como los subcampeonatos en Qatar 2022 y la Euro 2016.