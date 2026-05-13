Mundial 2026 ¿Por qué Michael Olise, la estrella de Francia y Bayern Múnich, no habla francés? El futbolista es tendencia en redes sociales por no poder contestar una pregunta en francés.

Video ¿Por qué Michael Olise, estrella de la Selección de Francia, no habla francés?

Michael Olise, estrella de la Selección de Francia y del Bayern Múnich, se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego de que se viralizara un video suyo en la que no pudo contestar una pregunta en francés durante una entrevista.

Olise ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales, pues muchos aficionados han mostrado su incredulidad y se han cuestionado la razón por la cual no domina el idioma, mientras que otros lo han criticado duramente.

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¿Por qué Michael Olise no habla francés?

Michael Olise no nació en Francia, nació en Londres, Inglaterra, el 12 de diciembre del 2001, pero tiene la doble nacionalidad porque su madre es franco argelina.

El extremo de 24 años no domina la lengua porque, además de nacer, vivió y creció en Inglaterra hasta el 2024 cuando fue transferido al Bayern Múnich procedente del Crystal Palace.

Olise se unió a las fuerzas básicas del Arsenal y posteriormente pasó por las del Chelsea, Manchester City y Reading, con quien debutó en Primera División.

Además, su papá no es francés, es nigeriano, por lo que existe la posibilidad de que en su casa, mientras crecía, el idioma en que se comunicaban sus padres era el inglés.

Gracias a las nacionalidades de sus padres, Michael Olise tenía el chance de representar a Francia, Argelia, Nigeria y, por supuesto, Inglaterra, lugar donde nació.

Desde temprana edad, Olise optó por jugar para Frania pasando por la Sub-18, Sub-21 y Sub-23, donde fue dirigido por el legendario Thierry Henry.

En la actualidad, Michael Olise es uno de los mejores jugadores del mundo registrando 22 goles y 30 asistencias en 50 partidos con el Bayern Múnich, incluso es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro este año.