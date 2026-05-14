¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Estados Unidos en la historia?
El cuadro de Las Barras y las Estrellas tiene un empate en el liderato en esta prestigiada lista.
La Selección de Estados Unidos, anfitriona del Mundial 2026, tiene una curiosidad en el listado de quién es el máximo goleador en su historia.
Son varios jugadores que consiguieron alguna anotación con el combinaod de Las Barras y las Estrellas, pero, en esta ocasión, son dos futbolistas quienes están en todo lo alto.
MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Los jugadores de Estados Unidos que están en el liderato como máximos goleadores de la historias son dos referentes del Siglo XXI: Landon Donovan y Clint Dempsey.
Ambos futbolistas fueron capitanes del cuadro estadounidense por varios años, compañeros en el terreno de juego y festejaron más de 100 goles juntos.
- Landon Donovan: 57 goles
- Clint Dempsey: 57 goles
- Jozy Altidore: 42 goles
- Eric Wynalda: 34 goles
- Christian Pulisic: 32 goles (en activo).
Rumbo a la Copa Mundial 2026, Christian Pulisic es el único jugador en activo que puede aumentar su cuota goleadora, pero será prácticamente imposible que pueda superar el récord de goles.
Eso sí, el futbolista del AC Milan, con 27 años de edad, aún tiene un largo recorrido para poder conseguirlo en un futuro.
GOLEADORES DE ESTADOS UNIDOS EN MUNDIALES
Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Estados Unidos son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.
- Landon Donovan: 5 goles
- Clint Dempsey: 4 goles
- Bert Patenaude: 4 goles
- Brian Mcbride: 3 goles.
Bert Patenaude, en el Mundial Uruguay 1930, fue el primer jugador en conseguir un hat-trick en un partido de Copa del Mundo, acreditado de forma oficial por la FIFA.