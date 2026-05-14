Estados Unidos 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Estados Unidos en la historia? El cuadro de Las Barras y las Estrellas tiene un empate en el liderato en esta prestigiada lista.

Video Futbol Retro | ¿Te acuerdas? El Team USA le quitó la Copa Oro 2007 al Tri de Hugo Sánchez

La Selección de Estados Unidos, anfitriona del Mundial 2026, tiene una curiosidad en el listado de quién es el máximo goleador en su historia.

Son varios jugadores que consiguieron alguna anotación con el combinaod de Las Barras y las Estrellas, pero, en esta ocasión, son dos futbolistas quienes están en todo lo alto.

PUBLICIDAD

MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS



Los jugadores de Estados Unidos que están en el liderato como máximos goleadores de la historias son dos referentes del Siglo XXI: Landon Donovan y Clint Dempsey.

Ambos futbolistas fueron capitanes del cuadro estadounidense por varios años, compañeros en el terreno de juego y festejaron más de 100 goles juntos.

Landon Donovan : 57 goles

: 57 goles Clint Dempsey : 57 goles

: 57 goles Jozy Altidore : 42 goles

: 42 goles Eric Wynalda : 34 goles

: 34 goles Christian Pulisic: 32 goles (en activo).

Rumbo a la Copa Mundial 2026, Christian Pulisic es el único jugador en activo que puede aumentar su cuota goleadora, pero será prácticamente imposible que pueda superar el récord de goles.

Eso sí, el futbolista del AC Milan, con 27 años de edad, aún tiene un largo recorrido para poder conseguirlo en un futuro.

GOLEADORES DE ESTADOS UNIDOS EN MUNDIALES



Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Estados Unidos son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.

Landon Donovan: 5 goles

Clint Dempsey: 4 goles

Bert Patenaude: 4 goles

Brian Mcbride: 3 goles.