Estados Unidos 2026 A dos meses del Mundial 2026, Christian Pulisic está envuelto en un escándalo de pareja El seleccionado nacional por Estados Unidos se vio envuelto en un nuevo escándalo de pareja tras la separación con la golfista.

Video Christian Pulisic y su escándalo tras la ruptura con su pareja Alexa Melton

A dos meses de que inicie el Mundial 2026, el capitán de la Selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, se vio una vez más envuelto en un escándalo de pareja luego de su ruptura con l a golfista Alexa Melton, quien salió a desmentir unas declaraciones respecto al futbolista.

Luego de manchar su imagen tras una publicación en redes sociales donde amagó con publicar el perfil de Christian Pulisic en Raya, una aplicación de citas exclusiva para celebridades, la golfista negó que el seleccionado nacional fuera infiel.

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"¿Cuántos 'me gusta' para publicar su perfil?", fue lo que publicó Alexa Melton en su momento, un post que ya eliminó de sus redes sociales y en el que intentó sacar a la luz una supuesta infidelidad de Christian Pulisic, quien incluso fue relacionado con Sydney Sweeney.

"Recibí información falsa. Él no es un infiel. Cualquier otra versión no me pertenece", aclaró Alexa Melton también vía redes sociales en un intento desesperado por limpiar la imagen de Christian Pulisic a meses del inicio del Mundial 2026 y en el que se prevé aparezca en la convocatoria definitiva de la Selección de Estados Unidos.

Christian Pulisic y Alexa Melton mantuvieron una relación desde 2024 hasta que los rumores mermaron la relación. Ahora, Melton es pareja del empresario Scooter Braun, mientras que él delantero parece sólo enfocado tanto en la Selección de Estados Unidos y en su club, el AC Milan.