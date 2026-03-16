Mundial 2026 Estados Unidos lanza su uniforme para la Copa del Mundo El nuevo equipamiento del equipo de las barras y las estrellas unifica a todas las selecciones nacionales del país.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Así es el uniforme que Estados Unidos usará en el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos presentó este lunes el uniforme que portará en el próximo Mundial 2026.

Diseñada por Nike y por varios de los propios jugadores son dos los jerseys principales denominados Stars, que es de color oscuro, y Stripes, con los colores blanco y rojo, la novedad son las líneas onduladas horizontales que dan sensación de movimiento a este último.

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También habrá una versión de portero que mantiene el concepto “Hollywood Goalkeeper” presentado en el 2025.

El uniforme será utilizado por primera vez por las 27 selecciones estadounidenses de todas las categorías.

"Por primera vez, el diseño de los uniformes unifica a todas las selecciones nacionales bajo una identidad visual común, conectando a jugadores desde las categorías juveniles hasta los equipos mayores con un mismo escudo y diseño compartido", se lee en el comunicado de U.S. Soccer.

El nuevo equipamiento será estrenado en el próximo duelo que será ante Bélgica el 28 de marzo en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta.

Estados Unidos será anfitrión del Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos que se jugará del 11 de junio al 19 de julio próximos.