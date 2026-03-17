Mundial 2026 Convocatoria de Estados Unidos para amistosos de marzo ante Bélgica y Portugal Mauricio Pochettino citó a 27 jugadores para los partidos en Atlanta, Georga; Zendejas quedó fuera de la lista.

Video Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA de marzo

La Selección de Estados Unidos anunció su convocatoria para la fecha FIFA de marzo donde se medirán a Bélgica y Portugal en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

El técnico argentino Mauricio Pochettino llamó a 27 jugadores entre los que destacan Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Tim Weah.

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Mientras que Alejandro Zendejas, extremo del Club América, sigue sin ser contemplado por el USMNT a menos de tres meses de que inicie el Mundial 2026.

La concentración de Estados Unidos comenzará el próximo domingo 22 de marzo y esta será la última prueba que tengan algunos jugadores para mostrarse antes de que Pochettino defina los 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo.

“Hemos dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la cantera de jugadores para poder tomar las decisiones correctas respecto a la plantilla para el Mundial, y esta es otra valiosa oportunidad”, declaró Pochettino.

“Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial, y lo más importante es que los jugadores aporten la mentalidad y el compromiso adecuados al grupo”, añadió.

Estados Unidos enfrentará Bélgica el sábado 28 de marzo y posteriormente, el martes 31 de marzo, jugará contra Portugal. Ambos duelos se celebrarán en Atlanta, Georgia, y los jugadores estadounidenses estrenarán los uniformes del Mundial 2026.

Convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA de marzo ante Bélgica y Portugal

Porteros

Chris Brady (Chicago Fire)

Roman Celentano (FC Cincinnati)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensas

Max Arfsten (Columbus Crew)

Alex Freeman (Villarreal/ESP)

Mark McKenzie (Toulouse/FRA)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace/ENG)

Antonee Robinson (Fulham/ENG)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER)

Auston Trusty (Celtic/SCO)

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Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN)

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid/ESP)

Weston McKennie (Juventus/ITA)

Aidan Morris (Middlesbrough/ENG)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Tanner Tessmann (Olympique de Lyon/FRA)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER)

Delanteros

Brenden Aaronson (Leeds United/ENG)

Patrick Agyemang (Derby County/ENG)

Folarin Balogun (Mónaco/FRA)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED)

Christian Pulisic (AC Milan/ITA)

Tim Weah (Olympique Marseille/FRA)

Estados Unidos forma parte del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 26 junto a Paraguay, Australia y un rival de UEFA por definir; sus partidos están programados a jugarse en Los Ángeles y Seattle.