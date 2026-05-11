Johnny Cardoso será baja de Estados Unidos para el Mundial 2026
Atlético de Madrid comunicó que el mediocampista deberá ser operado del tobillo derecho.
La Selección de Estados Unidos tiene confirmada su segunda baja para el Mundial 2026. El mediocampista Johnny Cardoso deberá ser operado del tobillo derecho tras lesionarse con el Atlético de Madrid.
El cuadro colchonero comunicó que Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano tras sufrir un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular.
Su lesión llega a 30 días de que arranque el Mundial 2026 y a 15 días de que Mauricio Pochettino presente su convocatoria final.
Es la segunda baja de Estados Unidos para la Copa del Mundo luego de que Patrick Agyemang se rompiera el tendón de Aquiles con el Derby County hace un mes.
Johnny Cardoso, de 24 años, registró 30 partidos y un gol en su primer año con el Atlético de Madrid, quien pagó por él 24 millones de euros al Betis el verano pasado.
Estados Unidos tendrá su partido de inauguración el próximo viernes 12 de junio ante Paraguay en el Estadio Los Angeles. Posteriormente, el USMNT de Pochettino se medirá a Australia y Turquía.