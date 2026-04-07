Mundial 2026 Patrick Agyemang es baja de Estados Unidos para el Mundial 2026 El delantero del Derby County se rompió el tendón de Aquiles y se perderá la Copa del Mundo.

Video Selección de Estados Unidos pierde por lesión a Patrick Agyemang para el Mundial 2026

Patrick Agyemang, delantero de la Selección de Estados Unidos, se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026 que comienza en dos meses.

Agyemang se lesionó en los últimos minutos del primer tiempo del partido entre su equipo, el Derby County, y el Stoke City de la Jornada 41 del Championship, Segunda División de Inglaterra.

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Tras realizarse los primeros estudios médicos, Derby County comunicó la lesión de su delantero y confirmó que se perderá la Copa del Mundo.

Aunque no se especificó el tiempo en que estará de baja, una lesión en el tendón de Aquiles tarda en sanar entre seis y ocho meses.

Cabe recordar que, es la misma lesión que dejó fuera al portero Luis Malagón de la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

Patrick Agyemang se perfilaba a ser convocado a la Copa del Mundo tras estar constantemente en las convocatorias de Mauricio Pochettino desde su debut con la selección mayor de Estados Unidos en enero del 2025.

En la Copa Oro, Agyemang fue el delantero titular del USMNT, aunque en la última fecha FIFA fue banca de Folarin Balogun, atacante del Mónaco.